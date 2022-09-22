СБУ повідомила про підозру блогеру Антонову, який знімав для росЗМІ провокаційні стрими з дискредитацією ЗСУ

Служба безпеки задокументувала в Києві інформаційно-підривну діяльність одного з відомих блогерів, який поширював російську пропаганду, повідомляє пресслужба СБУ.

"Він знімав провокаційне відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стримах він ображав наших захисників, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що відзняті сюжети фігурант викладав на власній інтернет-платформі, а також у соцмережах.

"Кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки рекомендованих ефірів і фейкових "новин". А провокаційне відео спецслужби Росії взяли для "розгону" дезінформації про громадянську позицію та патріотичні настрої жителів Київщини", - наголосили у спецслужбі.

Там додали, що блогер також публічно ображав українських волонтерів і вимагав із них гроші за публікації на підтримку Сил оборони.

"Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває", - підсумували в СБУ.

У повідомленні не називається прізвище блогера.

У телеграм-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка уточнюється, що йдеться про Влада Антонова, відомого як керівник інтернет-ресурсу ресурсу dtp.kiev.ua про дорожньо-транспортні пригоди в українській столиці.

"СБУ викрила блогера Влада Антонова, який дискредитував ЗСУ. Творець порталу dtp.kiev.ua у столиці знімав колони українських військових, їхні обличчя та номерні знаки автомобілів… Також Антонов публічно ображав волонтерів і вимагав гроші за розміщення публікацій на підтримку наших захисників", - написав він.

Антонову повідомили про підозру, йому загрожує до 5 років позбавлення волі, додав Геращенко.