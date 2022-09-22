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14:05 22.09.2022

Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

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Виїзд чоловіків - студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану з 14 вересня неможливий - Держприкордонслужба

Виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні з 14 вересня неможливий, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Раніше, ще в березні, рішенням найвищого військового керівництва України було розглянуто надання можливості продовжити навчання тим студентам, які вже навчалися до 24 лютого, і прикордонники виконували цю норму. Проте останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах. Лише протягом липня-серпня ми виявили близько 600 таких документів. Через це за рішенням найвищого військового керівництва було ухвалено чергове рішення відмовити такій категорії також у праві перетину кордону", - сказав Демченко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Спікер уточнив, що це рішення було ухвалено 14 вересня.

"Прикордонники діють у рамках законодавства, яке регламентує перетин державного кордону. Як відомо, чоловікам-українцям від 18 до 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Є винятки, прописані в постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України, зокрема на період дії воєнного стану. Категорія студентів не підпадає під виняток, і їм не дозволено перетинати кордон на виїзд з України", - наголосив Демченко.

Теги: #студенти #виїзд #держприкордонслужба

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