На гроші, зібрані в Латвії на закупівлю "Байрактарів" для України, придбають 45 безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків – посольство

Тактичні безпілотні літальні апарати виробництва Латвії та автомобілі-позашляховики для Збройних сил України буде придбано на кошти, які раніше зібрали громадяни Латвії для купівлі турецького ударного безпілотника "Байрактар" для Збройних сил України, повідомляється на сторінці посольства України в Латвії у фейсбуці.

"На сьогодні зібрано понад EUR900 тис. З огляду на сучасну військову ситуацію, а також на тривалість збору коштів у рамках цього проєкту, його організатори та учасники запропонували використати зібрані пожертви на придбання 45 тактичних безпілотників латвійського виробництва та 15 позашляховиків для Збройних сил України, які можуть бути готові до відправки найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Учасники пресконференції, яка відбулася в посольстві в середу за участю посла України Олександра Міщенка та міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса, звернулися до всіх, хто зробив пожертву в рамках проєкту зі збору коштів на "Байрактор", дозволити змінити ціль проєкту і вже зараз придбати зазначені тактичні дрони та позашляховики для української армії.

Як повідомляє латвійське видання TV NET, ті жертводавці, які не погоджуються зі зміною цілі пожертвування, можуть до 6 жовтня звернутися до благодійної організації Ziedot.lv й отримати свої гроші назад.

Збір пожертв через Ziedot.lv розпочався вранці 16 серпня. На сьогодні із необхідних EUR5 млн на закупівлю бойових літаків турецького виробництва зібрано близько EUR0,9 млн.