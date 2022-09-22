У МЗС України подякували спадкоємному принцу Саудівської Аравії за допомогу у звільненні полонених

Міністерство закордонних справ України висловило подяку спадкоємному принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману Аль Сауду за посередницькі зусилля зі звільнення десяти військовополонених із російського полону.

"Україна усвідомлює і високо цінує посередницькі зусилля Його Королівської Високості принца Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда, спадкоємного принца Саудівської Аравії, за його гуманітарні посередницькі зусилля зі звільнення десяти військовополонених, яких доставили саудівським літаком в Ер-Ріяд сьогодні", - йдеться в повідомленні МЗС України у твіттері в четвер.

У зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що цей крок був важливим для звільнення військовополонених.

Як повідомлялося, з російського полону середу було звільнено 215 осіб, з них 44 офіцери. Серед звільнених - 108 бійців батальйону "Азов" та інших формувань – Національної гвардії України, Сухопутних військ, територіальної оборони, поліцейські, співробітники СБУ, держслужбовці транспорту, Митної служби.

Із російського полону звільнено 10 також іноземних громадян: п'ять Великої Британії, двоє США, по одному громадянину Марокко, Швеції та Хорватії. За словами президента України Володимира Зеленського, їх було звільнено за посередництва Саудівської Аравії.