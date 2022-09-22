Окупанти в четвер випустили по центру Миколаєва 9 ракет С-300, пошкоджено лінії водо- та газопостачання, їх відновлять до кінця дня – голова ОВА Кім

Дев’ять ракет С-300 випустили російські окупанти по центру Миколаєва в четвер, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні дев’ять ракет С-300 прилетіло по Миколаєву, по центру. Дві з них не розірвалися", - сказав Кім у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що внаслідок обстрілів було пошкоджено лінії водо- та газопостачання, і висловив переконання, що їх буде відновлено до кінця дня.

"Але загалом все добре, бо немає загиблих", - підсумував голова ОВА.