Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Одна людина загинула і 15 постраждали внаслідок російського удару по Миколаєву в суботу вранці, серед них є дитина, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо "Іскандер М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву. На жаль, одна людина загинула. На зараз відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості", - написав Кім в Телеграм.

За його словами, внаслідок удару в місті пошкоджені АЗС, автомобілі.

Раніше Кім повідомив про вибух у місті та постраждалих, не уточнивши їх кількість. Про загиблих не повідомлялося.