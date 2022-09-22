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09:44 22.09.2022

Гроссі повідомив про роботу над аспектами створення зони безпеки навколо ЗАЕС

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Гроссі повідомив про роботу над аспектами створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що "на полях" 77-ї сесії Генасамблеї ООН триває робота над конкретними аспектами створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Зараз ми розпочали справжні переговори щодо параметрів такої зони. Це процес, який ведеться лише з Україною та Росією. Досягти згоди зараз було б чудово, але, як ви можете здогадатися, це дуже складна проблема, вирішення якої потребуватиме, можливо, більше, ніж однієї зустрічі", - сказав Гроссі журналістам під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.

"Але ми вже працюємо над конкретними аспектами, без яких неможливо встановити цю зону", – додав глава МАГАТЕ.

Він зазначив, що "вже зустрівся з міністром Лавровим, міністром Кулебою, президентом Макроном та главами МЗС країн G7".

За його словами, "попри наявні суперечності, є переконання, що створення цієї зони необхідне".

Крім цього, гендиректор МАГАТЕ заявив, що планує незабаром відвідати спочатку Україну, а потім, можливо, Росію.

"Я сподіваюся незабаром вирушити в Україну і, ймовірно, пізніше - в Росію", - сказав він.

Теги: #магате #заес #гроссі

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