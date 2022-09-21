У МЗС України закликали Фінляндію закрити кордон із РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з главою МЗС Фінляндії Пеккою Гаавісто закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі у закритті кордону з РФ.

"Зустрівся з фінським колегою Пеккою Гаавісто. Ми зосередилися на подальшій військовій допомозі Україні, оскільки ми захищаємо наш народ і нашу землю від російської агресії, яка триває. Я закликав Фінляндію приєднатися до країн Балтії та Польщі у закритті кордону з Росією", - написав Кулеба у твіттері.