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19:16 21.09.2022

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

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Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною в протистоянні агресії РФ, заявив президент США Джо Байден.

"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Теги: #оон #україна #байден

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