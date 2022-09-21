Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії РФ - Байден

Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація, США будуть солідарні з Україною в протистоянні агресії РФ, заявив президент США Джо Байден.

"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі самі права, як будь-яка суверенна нація. Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.