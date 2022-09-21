Війна РФ спрямована на знищення права України на існування - Байден

Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, заявив президент США Джо Байден.

"Ця війна спрямована на знищення права України на існування - просто і зрозуміло - і права України існувати як народ. Ким би ви не були, де б ви не жили, у що б не вірили, це має змусити вашу кров застигнути", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Він зазначив, що ще жахливішими свідченнями звірств та воєнних злочинів Росії є масові поховання в Ізюмі, де було знайдено тіла з ознаками тортур.

Президент наголосив, що ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту.

"Путін заявляє, що має діяти, тому що Росії погрожують. Але ніхто не погрожує Росії, і ніхто, окрім Росії, не шукав конфлікту. Насправді ми попереджали, що так буде, і намагалися запобігти йому", - зазначив Байден.