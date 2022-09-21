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18:52 21.09.2022

Росія порушила статут ООН - Байден

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Росія порушила статут ООН - Байден

Росія порушила статут ООН, вторгнувшись в Україну, заявив президент США Джозеф Байден.

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу.

Захід не погрожував Росії і, навпаки, прагнув запобігти загостренню ситуації, заявив Байден.

"Ніхто не погрожував Росії, ніхто не шукав із нею конфлікту", - заявив він на Генасамблеї ООН. Говорячи про українську кризу, Байден наголосив, що США "намагалися запобігти загостренню".

Байден підтвердив, що США не мають наміру визнавати підсумки референдумів на Донбасі та в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Такі референдуми він назвав порушенням міжнародних норм.

Теги: #рф #оон

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