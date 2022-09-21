Світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ не дозволить Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю.

"Я не вірю, що він застосує цю зброю. Я не думаю, що світ дозволить йому використовувати цю зброю", - сказав Зеленський в інтерв'ю BILD.

При цьому він не відкидає ядерного удару: "Ми не можемо зазирнути в голову цій людині, є ризики". Проте не варто піддаватися погрозам Путіна, вважає він. "Завтра Путін може сказати: окрім України, ми хочемо ще частину Польщі, інакше ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на ці компроміси", - заявив український президент.

Зеленський також не планує скасовувати відвоювання окупованих Росією територій. "Ми діятимемо згідно з нашими планами крок за кроком. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію. Референдуми - це фіктивні референдуми, 90% держав їх не визнають", - сказав він.