Події

16:44 21.09.2022

Путіну потрібна багатомільйонна армія, його частини в Україні розбігаються – Зеленський в інтерв'ю Bild

1 хв читати
Путіну потрібна багатомільйонна армія, його частини в Україні розбігаються – Зеленський в інтерв'ю Bild

Президент Росії Володимир Путін хоче створити "багатомільйонну армію", тому що він бачить, як розбігаються його частини в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Bild він зазначив, що не бачив виступу Путіна.

"Його виступ на телебаченні був не моїм улюбленим відео. Я маю всю інформацію, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - сказав Зеленський.

За його словами, Путін уже здійснив часткову мобілізацію протягом останнього місяця, "наші спецслужби і наші союзники вже заявили про це".

Часткова мобілізація, сказав він, засвідчує, що Росія має "проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом". "Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Усі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - зазначив Зеленський.

Президент України продовжив: "Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийшла до нас. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас приходить, просто тікає". "Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів", - сказав Зеленський.

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 21.09.2022
Світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю - Зеленський

Світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю - Зеленський

09:54 21.09.2022
Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

Зеленський: Україна й надалі буде гарантом продовольчої програми ООН

09:33 21.09.2022
Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорстокішу реакцію - Зеленський на полях Генасамблеї ООН

09:29 21.09.2022
Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

Ситуація на передовій свідчить, що ініціатива - за Україною – Зеленський

09:28 21.09.2022
Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

22:18 20.09.2022
Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

Зеленський вважає, що США можуть тиснути на країни, які хочуть "залишитися в стороні" від війни в Україні

18:23 20.09.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

Зеленський обговорив з Ердоганом актуальні безпекові питання

20:23 19.09.2022
Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

20:17 19.09.2022
Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

19:30 19.09.2022
Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світ не дозволить Путіну застосувати ядерну зброю - Зеленський

Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко

Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок

Луганську область після 24 лютого залишили 320 тис. мешканців та 80% підприємців - голова ОВА

Маріупольців закликають не брати участі у псевдореферендумі, особисті дані може бути використано для мобілізації - міськрада

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

У Запоріжжі п'ять прильотів ракет у три райони міста, троє людей постраждали

Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко

Рада має намір змінити порядок військового обліку для жінок

У Львові надійшли повідомлення про мінування кількох шкіл, вимагають "капітуляції перед РФ"

Луганську область після 24 лютого залишили 320 тис. мешканців та 80% підприємців - голова ОВА

У Тернополі відновили обов'язкове носіння масок

Рада звернулася до світової спільноти щодо неприпустимості проведення псевдореферендумів на території України

Посол Франції відвідав Полтаву та Харків

Генсек Ради Європи: "Референдуми" на окупованих територіях України – це знущання над демократією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА