Путіну потрібна багатомільйонна армія, його частини в Україні розбігаються – Зеленський в інтерв'ю Bild

Президент Росії Володимир Путін хоче створити "багатомільйонну армію", тому що він бачить, як розбігаються його частини в Україні, вважає президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Bild він зазначив, що не бачив виступу Путіна.

"Його виступ на телебаченні був не моїм улюбленим відео. Я маю всю інформацію, яка мені потрібна. У цій промові не було нічого нового для мене", - сказав Зеленський.

За його словами, Путін уже здійснив часткову мобілізацію протягом останнього місяця, "наші спецслужби і наші союзники вже заявили про це".

Часткова мобілізація, сказав він, засвідчує, що Росія має "проблеми з офіцерами та іншим військовим персоналом". "Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли битися. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Усі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають", - зазначив Зеленський.

Президент України продовжив: "Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія, яка прийшла до нас. Тому що він бачить, що більшість тих, хто до нас приходить, просто тікає". "Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів", - сказав Зеленський.