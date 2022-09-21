Сервіс доставки продуктів LOKO розширюється ще на три райони Києва

Сервіс доставки продуктів та страв LOKO, що розвиває Fozzy Group, до кінця вересня розширить географію доставки ще на три райони, а до кінця року планує покрити більшу частину столиці, повідомляється в пресрелізі.

Згідно з ним, з 20 червня сервіс працює в районах Позняки, Березняки, Осокорки, з серпня – на Печерську. До кінця вересня доставка запуститься у Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському районах.

За даними сервісу, 48% клієнтів здійснюють повторне замовлення. Кількість ресторанів-партнерів, звідки можна замовити доставку LOKO, зросла до 70. Доставка із закладів здійснюється в радіусі 2-3 км від місця замовлення.

Сервіс також пропонує близько 1,5 тис. товарів із супермаркетів "Сільпо".

Як повідомлялося, запуск сервісу доставки продуктів LOKO було заплановано на 28 лютого 2022 року, проте було відкладено до червня.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.