Генпрокурор України обговорив із Пелосі створення трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму

Генеральний прокурор України Андрій Костін на полях Генеральної асамблеї ООН обговорив зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі (Nanсy Pelosi) створення міжнародного трибуналу для покарання воєнних злочинців і визнання РФ державою - спонсором тероризму.

"РФ чинить геноцид проти українських людей. Обговорювалося створення міжнародного трибуналу для покарання воєнних злочинців, зокрема й керівництва РФ, а також визнання РФ державою - спонсором тероризму", - написав Костін у мікроблозі "Твіттер".

Він також повідомив, що подякував Пелосі й американському народові за підтримку України.

"Військова та фінансова допомога США та їхніх союзників допомагає нам деокупувати територію України. А також юридична допомога допоможе відновити справедливість для жертв російських воєнних злочинів", - зазначив Костін.