Єрмак поінформував конгресменів США про успіхи ЗСУ на фронті - ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у форматі відеоконференції поінформував членів комітету з розвідки Палати представників Конгресу США про успіхи Збройних сил, зокрема звільнення від російських військ майже 8,5 тис. км на східних кордонах, повідомила пресслужба президента.

"І я хочу щиро подякувати американському народові, членам Конгресу, адміністрації Білого дому та президенту Байдену за те, що ви з першого дня війни допомагаєте Україні. Цей успіх є нашою спільною перемогою, є перемогою свободи та демократії. А нашою метою є й завжди буде повне і якнайшвидше звільнення всієї української території від окупантів і відновлення повного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах", – наводить пресслужба слова Єрмака.

Єрмак зазначив, що війна триває, російська армія все ще має великі сили, тому Україна потребує подальшої підтримки та посилення. Він зазначив, що перелік потреб української держави та Збройних сил "добре відомий військово-політичному керівництву Сполучених Штатів, налагоджена плідна співпраця та координація щодо цих питань".

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента Роман Машовець поінформував американських конгресменів про невідкладні потреби України, а заступник керівника Андрій Смирнов зосередив увагу на ініціативі української сторони стосовно створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. На його переконання, це вже не питання війни в Україні, а питання для всього цивілізованого світу, і підтримка цього процесу з боку США як ключової демократії є вкрай важливою.

"Це питання сміливості називати речі своїми іменами, назвати міжнародних злочинців міжнародними злочинцями", – зазначив Андрій Смирнов.