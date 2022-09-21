Путін заявив, що РФ підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях

Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях, заявив президент РФ Володимир Путін.

"Те рішення про своє майбутнє, яке ухвалить більшість жителів "Донецької та Луганської народних республік", Запорізької та Херсонської областей, ми підтримаємо", - сказав він у зверненні до громадян РФ.

Путін також заявив, що завдання т.зв. спеціальної військової операції залишаються незмінними. "Її головні цілі - звільнення усієї території Донбасу - були й залишаються незмінними", - заявив він.