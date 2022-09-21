Події

09:28 21.09.2022

Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

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Наші позиції не змінюються від шуму та будь-яких анонсів десь – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні заявив, що позиції України не змінюються залежно від шуму та будь-яких анонсів ззовні.

"Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше?" - запитав президент.

За його словами, позиції України чіткі й добре відомі. "Більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, Нацгвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - сказав він.

"Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, у вівторок т.зв. народні ради самопроголошених "республік" заявили про рішення провести т.зв. референдуми про входження до складу Росії з 23 по 27 вересня. Пізніше про проведення т.зв. референдуму в Херсонській та Запорізькій областях у цей самий період заявили голови окупаційних адміністрацій регіонів.

Теги: #референдум #війна #зеленський

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