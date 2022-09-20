Події

22:37 20.09.2022

Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх – Макрон

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Переговори між Україною та РФ можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх, заявив президент Франції Еммануель Макрон.
"Сьогодні всі ми тут усвідомлюємо, що тільки угода, яка поважає міжнародне право, дасть змогу відновити мир. Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх. Ми всі також розуміємо, що переговори можуть бути успішними лише за умови, якщо Україну буде звільнено, а її суверенітет буде захищено", - сказав Макрон, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.
Французький президент наголосив, що тепер Росія має побачити, що вона не може нав'язувати свою волю військовим шляхом, навіть якщо проводить фіктивні референдуми на територіях, які зазнали бомбардувань і які окуповані зараз.
"Члени Ради безпеки мають голосно і ясно заявити про це, а члени цієї асамблеї повинні підтримати нас на нашому шляху до миру. З цієї трибуни я закликаю членів ООН діяти так, щоб Росія відмовилася від шляху війни й усвідомила ціну для себе та для всіх нас і справді поклала край цьому акту агресії", - зазначив Макрон.
Він зазначив, що від початку війни веде діалог із Росією.
"Я й надалі очолювати це, тому що тільки разом ми здобудемо мир", - додав президент.

Теги: #рф #україна #переговори #франція

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