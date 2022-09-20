Події

22:29 20.09.2022

Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

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Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

42-й президент США Білл Клінтон заявив, що Україна отримуватиме ще більше підтримки.
"Я не виступаю від імені уряду, я там не працюю, але можу сказати від імені США та всього світу, що ви отримуватимете ще більше підтримки", - сказав він у вівторок, відповідаючи на запитання президента України Володимира Зеленського під час Global Clinton Initiative.
"Люди бачать хоробрість вашу й вашого народу. Люди розуміють, що ми не можемо зрадити демократію, свободу й незалежність. Я вважаю, що ми допомагатимемо і стежитимемо. Ви звертатиметеся до нас по допомогу, а ми пишатимемося можливістю допомогти вам", - заявив він.

Теги: #сша #україна #підтримка #клінтон

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