Україна отримуватиме більше допомоги від США – Клінтон

42-й президент США Білл Клінтон заявив, що Україна отримуватиме ще більше підтримки.

"Я не виступаю від імені уряду, я там не працюю, але можу сказати від імені США та всього світу, що ви отримуватимете ще більше підтримки", - сказав він у вівторок, відповідаючи на запитання президента України Володимира Зеленського під час Global Clinton Initiative.

"Люди бачать хоробрість вашу й вашого народу. Люди розуміють, що ми не можемо зрадити демократію, свободу й незалежність. Я вважаю, що ми допомагатимемо і стежитимемо. Ви звертатиметеся до нас по допомогу, а ми пишатимемося можливістю допомогти вам", - заявив він.