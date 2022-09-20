Місія МВФ в Україні розпочнеться у жовтні – Шмигаль за підсумками зустрічі з Георгієвою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва домовилися про початок роботи місії МВФ в Україні в жовтні поточного року.

"МВФ - надійний партнер. Зустрівся сьогодні з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою... Домовилися про започаткування місії МВФ уже в жовтні", - написав Шмигаль у твіттері у вівторок увечері.

Він також подякував Георгієвій за "потужну підтримку в боротьбі з агресором".

"Обговорили наступні кроки щодо програми співпраці", - розповів глава українського уряду.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з Георгієвою 13 вересня подякував їй за додаткові $1,4 млрд підтримки. Як уточнив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, ідеться про чергове екстрене фінансування на $1,4 млрд у рамках інструменту RFI, яке має бути надане протягом місяця.

У свою чергу Георгієва зазначила, що в розмові з президентом обговорила, як МВФ може продовжувати підтримувати Україну. "І домовилися вивчити способи нарощування нашої фінансової та політичної участі в Україні з використанням усіх доступних нам інструментів", – написала тоді директор-розпорядник фонду у твіттер.

За кілька днів до цього Шмигаль розкритикував МВФ за пасивну позицію в питанні фінансування України, яка має щомісячні потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни в $5 млрд цього року і $3 млрд - наступного.

За словами прем'єра, Україна працює увесь час, щоб змінити таку ситуацію і вирішити питання "пробуксовки" МВФ у підтримці країни.

Ще раніше, на початку серпня, Шмигаль звернувся до МВФ із закликом активізувати спільну роботу за новою програмою співробітництва. Приблизно тоді голова Нацбанку Кирило Шевченко уточнював, що Україна розраховує на нову програму співпраці з МВФ розміром $15-20 млрд.

Водночас радник президента України з економічних питань Олег Устенко наприкінці серпня повідомив, що Київ пропонує менший розмір програми – $5 млрд на 18 місяців, яка стала б якорем для залучення від інших партнерів $15-20 млрд.