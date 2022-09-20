США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

Проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР" і на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей є порушенням суверенітету України, заявив у вівторок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ці референдуми є посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які є основою міжнародної системи й лежать в основі Статуту ООН", - сказав Салліван на брифінгу в Білому домі.

Він зазначив, що США ніколи не визнають "жодних посягань Росії на ніякі нібито анексовані території".

Салліван сказав, що заплановані референдуми - "пряме порушення суверенітету України".