Події

20:11 20.09.2022

США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

1 хв читати
США не мають наміру визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях - радник президента

Проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР" і на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей є порушенням суверенітету України, заявив у вівторок радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
"Ці референдуми є посяганням на принципи суверенітету та територіальної цілісності, які є основою міжнародної системи й лежать в основі Статуту ООН", - сказав Салліван на брифінгу в Білому домі.
Він зазначив, що США ніколи не визнають "жодних посягань Росії на ніякі нібито анексовані території".
Салліван сказав, що заплановані референдуми - "пряме порушення суверенітету України".

Теги: #сша #референдум #білий_дім

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 20.09.2022
Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

18:53 20.09.2022
Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

Прем'єр Естонії заявила, що псевдореферендуми РФ матимуть зворотний ефект: більше військової допомоги Україні та більше санкцій проти агресора

18:47 20.09.2022
Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

18:25 20.09.2022
Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

18:15 20.09.2022
Стефанчук про псевдореферендуми: За всі ці ефемерні речі будуть абсолютно реальні покарання

Стефанчук про псевдореферендуми: За всі ці ефемерні речі будуть абсолютно реальні покарання

17:39 20.09.2022
Кремль нервує - чиновник ЄС про "референдуми" і нове законодавство РФ, доречне для воєнного часу

Кремль нервує - чиновник ЄС про "референдуми" і нове законодавство РФ, доречне для воєнного часу

16:51 20.09.2022
Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

Проведення "референдумів" нічого не змінює в плануванні дій України щодо деокупації тимчасово окупованих територій - Подоляк

16:08 20.09.2022
Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

Незаконні "референдуми" не зможуть зупинити ЗСУ - Подоляк

14:55 20.09.2022
"Референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в ОРДЛО і тимчасово окупованій Херсонській області з 23 до 27 вересня

"Референдуми" про входження до складу Росії відбудуться в ОРДЛО і тимчасово окупованій Херсонській області з 23 до 27 вересня

13:35 20.09.2022
Можливість передання Україні сучасних танків обговорюють - Пентагон

Можливість передання Україні сучасних танків обговорюють - Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Генсек НАТО назвав анонсовані псевдореферендуми подальшою ескалацією "путінської війни"

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Україна закликала країни-партнери засудити плани РФ провести фейкові плебісцити на окупованих територіях – МЗС

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Білопільську громаду, зафіксовано десять вибухів – Сумська ОВА

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5916 цивільних, іще 8616 поранено – ООН

Ворог завдав удару по Запорізькому району, інформація про постраждалих з'ясовується - ОВА

Харківській облраді забракло голосів для перейменування театру Пушкіна - "Євросолідарність"

Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

ЗСУ завдали ударів по 3 складах боєприпасів та одній позиції ЗРК окупантів – Генштаб

Окупанти завдали сім ракетних і 20 авіаударів по Україні за добу, намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

Окупанти зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках і вирішили перекинути в Україну полк із Сирії – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині, поранені 11 мирних жителів, зокрема діти – волонтер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА