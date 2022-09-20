Українські військові на півдні знищили ворожий штурмовик Су-25 та дрон-камікадзе Shahed-136 – ПС ЗСУ

Українські військові ввечері у вівторок, 20 вересня, збили на Херсонщині черговий російський штурмовик Су-25, а також дрон-камікадзе Shahed-136 - у Миколаївській області, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"20 вересня, близько 17-ї години, на Херсонщині військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25. А близько 16-ї години, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито ворожий дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.