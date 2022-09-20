Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди - Ердоган

Туреччина докладає величезних зусиль для того, щоб війна, розпочата РФ проти України, завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди, й закликає міжнародні організації та країни світу підтримати мирні ініціативи Туреччини, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Конфлікт загострюється, і ми докладаємо величезних зусиль для того, щоб війна завершилася шляхом захисту територіальної цілісності та суверенітету України раз і назавжди. Й ми хотіли б звернутися до всіх міжнародних організацій та країн світу із закликом підтримати мирні ініціативи Туреччини щодо врегулювання цієї суперечки раз і назавжди. Нам потрібен гідний вихід із цієї кризи, і це можливо лише через дипломатичне рішення, яке є раціональним, справедливим і застосовним", - сказав Ердоган, виступаючи на Генасамблеї ООН у вівторок.

Лідер зазначив, що в результаті великих зусиль, яких Туреччина доклала разом із генеральним секретарем ООН, вдалося експортувати українське зерно через Чорне море, знайшовши шлях на решту світових ринків.

"Стамбульська конвенція, яка дозволила цей експорт, як і раніше, дуже важлива, і експорт набирає обертів. Ця важлива угода, укладена спільно з ООН, є одним із найбільших досягнень ООН за останні десятиліття. Я думаю, що в міжнародної спільноти відродилася довіра до ООН у результаті Стамбульської конвенції, тому що Стамбульська конвенція ще раз доводить: переговори можуть дати результати, особливо в питаннях, які мають життєво важливе значення для всіх сторін", - наголосив Ердоган.

Він звернув увагу на те, що аналогічний підхід Туреччина використала, коли йшлося про Запорізьку АЕС.

"Український конфлікт переступив поріг сьомого місяця. І ми думаємо, що війна ніколи не матиме тріумфу, а в результаті справедливого мирного процесу не буде тих, хто програв", - упевнений Ердоган.