Голова Харківської обладміністрації ініціював створення понад 20 військових адміністрацій у звільнених ОТГ

Створення військових адміністрацій в адміністративних межах об'єднаних територіальних громад (ОТГ) на звільнених від російської окупації територіях Харківської області обговорили на засіданні координаційного штабу області за участю віцепрем'єра Ірини Верещук, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців. Ініціюємо створення понад 20 військових адміністрацій в адмінмежах об'єднаних громад Харківщини", - написав Синєегубов у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, насамперед йдеться про громади, де є або були активні бойові дії, та звільнені населені пункти.

"Розглянули кандидатів як серед чинних голів, так і тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення", - додав голова обладміністрації.

За словами Синєгубова, на засіданні Координаційного штабу розглядали й інші першочергові завдання, зокрема розмінування, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарною допомогою та евакуаційні заходи.