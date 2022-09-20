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16:36 20.09.2022

Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II

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Щонайменше 250 тис. осіб змогли взяти участь у громадській церемонії прощання з британською королевою Єлизаветою II

Чверть мільйона людей прийшли до Вестмінстер-холу, де протягом чотирьох днів відбувалася громадська церемонія прощання з британською королевою Єлизаветою II, повідомляє у вівторок Associated Press із посиланням на представників Міністерства культури Великої Британії.

Черга на прощання з королевою почала шикуватися ще до того, як труну з її тілом у середу минулого тижня доставили до Лондону.

У понеділок британську королеву поховали у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку разом із її чоловіком принцом Філіпом, який помер минулого року. Подружжя поховано поряд із батьком Єлизавети II королем Георгом VI, її матір'ю та сестрою принцесою Маргарет.

Королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал у віці 96 років. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила її сина новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Карлом III.

Теги: #королева #велика_британія #прощання

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