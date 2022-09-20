Події

12:56 20.09.2022

Словенія поставить Україні 28 танків

1 хв читати
Словенія поставить Україні 28 танків

Словенія відправить до України 28 танків Т55С для протистояння воєнній агресії Росії, а натомість отримає 35 важких вантажівок та п'ять важких автоцистерн із Німеччини, повідомляє у вівторок словенське телебачення.

"Такий обмін зміцнить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною", - прокоментували угоду в канцелярії глави словенського уряду Роберта Голоба.

За даними телебачення, йдеться про танки з арсеналу Югославської народної армії, який залишився на території Словенії після розпаду Югославії на початку 1990-х років. До 2001 року 30 таких танків пройшли модернізацію за участю ізраїльських фахівців, вона коштувала 52 млн євро, однак у 2006 році ці танки законсервували. З 2018 року міністерство оборони Словенії виставило їх на продаж.

Теги: #танки #словенія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 20.09.2022
США не виключають можливості постачання Україні танків, зокрема сучасних - ЗМІ

США не виключають можливості постачання Україні танків, зокрема сучасних - ЗМІ

15:39 13.09.2022
Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

06:48 11.09.2022
МЗС Німеччини виступає за те, щоб постачати Україні танки радянського виробництва

МЗС Німеччини виступає за те, щоб постачати Україні танки радянського виробництва

19:38 09.09.2022
Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

Державних діячів Латвії, Польщі, Чехії та Словенії відзначили на Алеї сміливості у Києві

14:35 23.08.2022
ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

15:04 29.07.2022
Північна Македонія передала Україні танки Т-72 - ЗМІ

Північна Македонія передала Україні танки Т-72 - ЗМІ

12:09 28.07.2022
Україна та Словенія посилять співпрацю у сфері кіберзахисту

Україна та Словенія посилять співпрацю у сфері кіберзахисту

07:41 28.07.2022
Кличко закликав Словенію надати Україні пожежно-рятувальні автомобілі та "швидкі"

Кличко закликав Словенію надати Україні пожежно-рятувальні автомобілі та "швидкі"

16:50 27.07.2022
Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

16:11 27.07.2022
Словенія готова до початку нових програм із реабілітації постраждалих від війни українців

Словенія готова до початку нових програм із реабілітації постраждалих від війни українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро та баржу з живою силою і технікою окупантів - ОК "Південь"

Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Російські окупанти за добу втратили близько 160 осіб, 5 безпілотників та літак - Генштаб ЗСУ

Два вибухи пролунали у Мелітополі у вівторок уранці - мер

ОСТАННЄ

У лісі Бучанської громади знайшли тіла ще двох закатованих російськими окупантами чоловіків - поліція

Українські прикордонники ліквідували російських диверсантів, які намагалися заплисти до тилу підрозділів Сил оборони на святогірському напрямку

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Окупанти вилучили всі українські книги з бібліотек Мелітополя – Центр національного спротиву

Термінове обговорення "приєднання" Луганської і Донецької областей до РФ свідчить про паніку у зв'язку з контрнаступом України - ISW

Ворог випустив по Миколаївщині понад 100 снарядів із РСЗВ та важкої артилерії - ОК "Південь"

ЗСУ знищили альтернативні переправи через Дніпро та баржу з живою силою і технікою окупантів - ОК "Південь"

Гендиректор МАГАТЕ вирушить до штаб-квартири ООН для консультацій щодо створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС

Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Російські окупанти за добу втратили близько 160 осіб, 5 безпілотників та літак - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА