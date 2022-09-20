Словенія поставить Україні 28 танків

Словенія відправить до України 28 танків Т55С для протистояння воєнній агресії Росії, а натомість отримає 35 важких вантажівок та п'ять важких автоцистерн із Німеччини, повідомляє у вівторок словенське телебачення.

"Такий обмін зміцнить оборонну співпрацю між Словенією та Німеччиною", - прокоментували угоду в канцелярії глави словенського уряду Роберта Голоба.

За даними телебачення, йдеться про танки з арсеналу Югославської народної армії, який залишився на території Словенії після розпаду Югославії на початку 1990-х років. До 2001 року 30 таких танків пройшли модернізацію за участю ізраїльських фахівців, вона коштувала 52 млн євро, однак у 2006 році ці танки законсервували. З 2018 року міністерство оборони Словенії виставило їх на продаж.