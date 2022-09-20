Російські окупанти за добу втратили близько 160 осіб, 5 безпілотників та літак - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російських окупантів за минулу добу становлять 160 осіб особового складу. Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого втрати РФ становлять близько 54 810 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, за минулу добу окупанти втратили в Україні чотири танки (загалом із початку вторгнення - 2216) та чотири бойові броньовані машини (загалом із початку вторгнення - 4724).

За добу в Україні було знищено 10 артилерійських систем окупантів, шість реактивних систем залпового вогню, один літак, п'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та шість одиниць автомобільної техніки.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1323 артсистеми, 318 РСЗВ, 168 засобів ППО, 3587 автомобілів та автоцистерн, 125 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 252 літаки та 217 гвинтокрилів, збито 925 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 239 крилатих ракет.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському і Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.