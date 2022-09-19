На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

На полігоні поблизу міста Торезу (Горлівський район Донецької області) російські окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На полігоні поблизу міста Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Згідно з повідомленням Генштабу, командування 58 загальновійськової армії російських окупаційних військ провело збори з командирами підрозділів та частин, які діють на запорізькому напрямку.

"За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово захопленій території Луганської області "колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію Російської Федерації".

"З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їх протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади", - йдеться в повідомленні.