Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів - Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з повідомленням Генштабу у фейсбуці, за добу авіація Сил оборони вразила 11 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.

"Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по п'яти опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також трьох складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються", - повідомили військові.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету і три БПЛА противника.

Підтверджено також факти ураження живої сили та об'єктів противника за 18 вересня у Запорізькій області. Так було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника.

"За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців", - ідеться у повідомленні.