За добу ворог завдав чотирьох ракетних авіаударів і здійснив понад 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України - Генштаб

За добу противник завдав чотирьох ракетних та дев'яти авіаційних ударів, здійснив понад 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Зокрема, це Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка", - йдеться у повідомлені у фейсбуці.

Противник завдає вогневого впливу з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка;

на краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;

на бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Під вогонь потрапили понад 30 населених пунктів.