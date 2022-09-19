Події

18:25 19.09.2022

Правоохоронці ексгумували вже 146 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, зокрема тіла двох дітей – Синєгубов

2 хв читати
Правоохоронці ексгумували вже 146 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, зокрема тіла двох дітей – Синєгубов

Станом на вечір понеділка, 19 вересня, на місці масового поховання біля Ізюму, виявленого після деокупації міста, ексгумовано 146 тіл, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі двоє дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла із зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення. Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, з 7 березня до 10 вересня Ізюм був окупований ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області отримали інформацію про наявність місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання. За даними Нацполіції, до слідчих дій на місці події та забезпечення їх проведення залучено 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів Харківського обласного бюро СМЕ, 80 працівників ДСНС.

У перший день було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.

Джерело: https://t.me/synegubov/4270

Теги: #ізюм #ексгумація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 18.09.2022
Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

14:22 18.09.2022
Ексгумація тіл загиблих за час окупації громадян в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні - мер

Ексгумація тіл загиблих за час окупації громадян в Ізюмі триватиме щонайменше 2 тижні - мер

06:45 18.09.2022
Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

15:08 17.09.2022
Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

Омбудсмен показав багатоповерхівку в Ізюмі, де внаслідок авіаудару загинули 54 мирні жителі

11:30 17.09.2022
Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

Масові поховання в Ізюмі підтверджують, що звірства росіян у Бучі не були аномалією - ISW

11:19 17.09.2022
Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

Канада засуджує звірства військових РФ в Ізюмі та заявляє про готовність допомагати українському народові - Трюдо

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

05:54 17.09.2022
Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

Росія повторила в Ізюмі те, що зробила у Бучі

22:09 16.09.2022
На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці ексгумували тіла 17 військовослужбовців ЗСУ та розпочали ексгумацію цивільних

На місці масового поховання під Ізюмом правоохоронці ексгумували тіла 17 військовослужбовців ЗСУ та розпочали ексгумацію цивільних

20:47 16.09.2022
Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах трьох населених пунктів - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав чотирьох ракетних авіаударів і здійснив понад 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України - Генштаб

ОСТАННЄ

В Ізюмі знайдено журнал затриманих, який вели окупанти, у Стрілечій у приміщенні окупаційної "поліції" знайдено пристрій для катування струмом

Міжнародна спільнота має посилити санкції у відповідь на насильне вивезення українських дітей на територію РФ - Верещук

Україна в ГА ООН очікує на підтримку створення Міжнародного компенсаційного механізму за завдані Росією збитки

Зеленський завтра виступить у Генасамблеї ООН

Колаборанти з деокупованих територій можуть утекти або ж будуть засуджені - Зеленський

У Віндзорі завершується похорон Єлизавети II

Кулеба в США провів зустріч із конгресменом Грегорі Міксом

Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

На полігоні біля Торезу окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі - Генштаб ЗСУ

В Україні зареєстровано другий випадок віспи мавп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА