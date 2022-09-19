Правоохоронці ексгумували вже 146 тіл на місці масового поховання біля Ізюму, зокрема тіла двох дітей – Синєгубов

Станом на вечір понеділка, 19 вересня, на місці масового поховання біля Ізюму, виявленого після деокупації міста, ексгумовано 146 тіл, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких - це цивільні особи, в тому числі двоє дітей. У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла із зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення. Усі тіла направляються на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, з 7 березня до 10 вересня Ізюм був окупований ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області отримали інформацію про наявність місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеною в місті окупаційною владою.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового поховання. За даними Нацполіції, до слідчих дій на місці події та забезпечення їх проведення залучено 105 поліцейських, 10 криміналістичних лабораторій, 10 судово-медичних експертів Харківського обласного бюро СМЕ, 80 працівників ДСНС.

У перший день було ексгумовано 22 тіла загиблих цивільних та 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменна, підписана лише номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.

Джерело: https://t.me/synegubov/4270