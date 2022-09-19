Події

15:10 19.09.2022

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

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Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом - ОК "Південь"

Підрозділи РФ на півдні затиснуті між силами оборони України та правим берегом, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вогневий контроль, який ми тримаємо над переправами і транспортними артеріями через Дніпро, змушує їх зрозуміти, що вони затиснуті між силами оборони та правим берегом - підрозділи, які в цій частині Херсонщини перебувають. Тому їм запропоновано вихід у вигляді переходу під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому, але треба зрозуміти як", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону у понеділок.

За її словами, є інформація про те, що російські військові деморалізовані та не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку.

"Є інформація про те, що вони справді деморалізовані, вони справді не бачать цілі свого перебування на цьому напрямку, вони бачать приклад сходу, і це їх дуже надихає, оскільки вони розуміють, що можливий і такий перебіг подій. Вони бачать, що ближче все-таки рухатися вперед, склавши зброю, і переходити в обмінний фонд, ніж рухатися до кордону, бо на Херсонщині далеко до кордону з Росією, на відміну від Харківщини, і на шляху вони мають суттєву перешкоду - Дніпро, який в принципі для них наразі непрохідний, непропливний, непроїзний", - пояснила Гуменюк.

Речниця зазначила, що є випадки, коли керівництво російських підрозділів виходить на зв'язок із представниками ЗСУ для того, щоб домовитися про те, щоб скласти зброю.

"Але ви розумієте, що вони підлягають ретельній перевірці, оскільки ми говорили про те, що ворог підступний, і можуть бути різні провокації, тому ми перевіряємо в багато шарів наміри", - додала Гуменюк.

Теги: #війна #зсу #ок_південь

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