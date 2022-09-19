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14:27 19.09.2022

Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

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Генпрокурор Костін: Уже є вироки щодо дев'яти російських військових

Справи стосовно дев'яти російських військових уже завершилися вироками суду, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Тільки щодо Шишимаріна (російський військовий Вадим Шишимарін – ІФ) є вирок за вбивство. Інші вироки - за обстріли цивільних об’єктів, крадіжки, мародерство тощо. Тобто в нас не дуже багато військових Росії, яких ми можемо реально засудити. Я маю на увазі, не в заочному режимі", - сказав Костін інтерв'ю виданню lb.ua, опублікованому в понеділок.

При цьому, за його словами, для слухання у заочному режимі до судів передається багато справ. "Якщо є потерпілі, вони мають відчути справедливість, що буде вирок - навіть в умовах заочного правосуддя. Може й так статися, що ці військові продовжують перебувати в лавах російських збройних сил або інших формувань, і ми їх можемо взяти в полон. Ви ж розумієте, що в них також не дуже багато резервів, і ті люди, які були виведені, також повертаються до лав їхніх збройних формувань. Якщо вони потраплять у полон, можемо їх ідентифікувати й покарати тут. Але ми також повинні розуміти, що ці люди після вироків - навіть заочних - ніколи не покинуть територію Росії, хіба що полетять до якоїсь країни, яка їх підтримує - наприклад, Північної Кореї. Їхнє майно може бути арештоване за кордоном. Навіть якщо не буде, будуть певні наслідки", - зазначив генпрокурор.

Питання обміну засуджених полонених Костін назвав "дуже складним і чутливим", пояснивши, що іноді судові процедури використовуються як привід, "щоб або не виходити на обмін, або вимагати якихось інших умов, або, наприклад, розпочинати такі самі процедури в себе".

"Безумовно, родини загиблих мають право на відчуття справедливості, і це відчуття може настати після покарання російських військових в українських судах. Тим часом, на мій погляд, якщо ми можемо повернути наших військових якомога швидше живими і з кращим станом здоров’я, ніж вони можуть мати за багато місяців свого перебування в нелюдських умовах, то для мене саме це є пріоритетом", - наголосив глава відомства.

 

Теги: #прокуратура #військові_злочини #костін

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