Окупанти за добу втратили в Україні близько 170 військових, два танки та два безпілотники – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 170 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок понеділка, 19 вересня, сягнули близько 54 тис. 650 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні два танки та дві бойові броньовані машини (ББМ), а від початку повномасштабного вторгнення – 2212 та 4720 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено чотири артилерійські системи окупантів, три одиниці автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та три одиниці спецтехніки, збито дві безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1313 артсистем, 312 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 168 засобів протиповітряної оборони (ППО), 3581 автомобіль і автоцистерну, 125 одиниць спеціальної техніки та 15 суден. Знищено 251 літак та 217 вертольотів, збито 920 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 238 крилатих ракет.