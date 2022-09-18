Події

20:55 18.09.2022

ЗС України відбили атаки окупантів під Куп'янськом, Гоптівкою та Мар'їнкою

1 хв читати
ЗС України відбили атаки окупантів під Куп'янськом, Гоптівкою та Мар'їнкою

Підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили атаки противника на кількох напрямках у Харківській, Донецькій та Херсонській областях, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Атаку відбито, зокрема, в районі звільненого м.Куп'янськ Харківської області та прикордонного с.Гоптівка Дергачівського району.

Крім того, наступ російських окупантів відбито біля сіл Миколаївка Друга, Весела Долина та Одрадівка Бахмутського району, м.Мар'їнка та с.Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Також відбито атаку біля с.Правдине Херсонського району Херсонської області.

За даними Генштабу, через брак людських ресурсів для відправки на війну в Україні на території РФ проводяться заходи т.зв. "внутрішньої самомобілізації". Зокрема, у Курській області вона відбувається під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а у Нижегородській області нібито до підрозділів охорони важливих об'єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки та прямують на поповнення до зони бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема у Біловодському районі, оголошено новий набір т.зв. "підрозділів МВС". Після значних втрат у боях більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ, зазначається у звіті.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 18.09.2022
Окупанти завдали 3 ракетні та 11 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 3 ракетні та 11 авіаударів по Україні за добу

12:05 18.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

08:02 18.09.2022
ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

07:51 18.09.2022
За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

21:49 17.09.2022
У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

19:36 17.09.2022
ЗС України відбили атаку противника в районі п’яти населених пунктів, авіацією завдано ударів по десяти районам зосередження живої сили та техніки і трьом позиціям ЗРК

ЗС України відбили атаку противника в районі п’яти населених пунктів, авіацією завдано ударів по десяти районам зосередження живої сили та техніки і трьом позиціям ЗРК

08:11 17.09.2022
ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

ЗС України за добу вразили дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника

07:53 17.09.2022
Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

Самопроголошена влада в Запорізькій області залякує цивільних осіб за допомогу активістам, які чинять опір окупантам

07:49 17.09.2022
ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

ЗС України відбили атаки і завдали противнику втрат у районах п'яти населених пунктів

19:19 16.09.2022
Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

Генштаб ЗС України: Російські загарбники продовжують розміщувати військову техніку та особовий склад у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Затишшя після перемог немає, це підготовка

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

У Коломойського були з обшуком у справі "Укрнафти" - ЗМІ

ОСТАННЄ

Затишшя після перемог немає, це підготовка

Мер Мелітополя: Потужний вибух у місті – ймовірний результат зачистки ФСБ

Влада Британії очікує прибуття до Лондона до 1 млн осіб на похорон Єлизавети II у понеділок

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

Від негоди у Бурині загинула людина, 8 травмовано, близько 20 будинків без дахів, знеструмлено 4 ЛЕП

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Президент Грузії: Відповіддю на воєнні злочини в Ізюмі має стати правосуддя

У Чорному морі на чергуванні перебувають 4 ракетоносії агресора із 32 ракетами типу "Калібр"

У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

Українська армія форсувала р.Оскол у Харківській області і вже контролює її лівий берег

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА