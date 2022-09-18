ЗС України відбили атаки окупантів під Куп'янськом, Гоптівкою та Мар'їнкою

Підрозділи Сил оборони України минулої доби відбили атаки противника на кількох напрямках у Харківській, Донецькій та Херсонській областях, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Атаку відбито, зокрема, в районі звільненого м.Куп'янськ Харківської області та прикордонного с.Гоптівка Дергачівського району.

Крім того, наступ російських окупантів відбито біля сіл Миколаївка Друга, Весела Долина та Одрадівка Бахмутського району, м.Мар'їнка та с.Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Також відбито атаку біля с.Правдине Херсонського району Херсонської області.

За даними Генштабу, через брак людських ресурсів для відправки на війну в Україні на території РФ проводяться заходи т.зв. "внутрішньої самомобілізації". Зокрема, у Курській області вона відбувається під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а у Нижегородській області нібито до підрозділів охорони важливих об'єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки та прямують на поповнення до зони бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема у Біловодському районі, оголошено новий набір т.зв. "підрозділів МВС". Після значних втрат у боях більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ, зазначається у звіті.