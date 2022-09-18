Окупанти завдали 3 ракетні та 11 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти за минулу добу завдали три ракетні і 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ по об'єктах на території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у зведенні.

Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, зокрема це - Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.

Російські окупанти вели обстріли з танків, мінометів та артилерії:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;

на слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка;

на краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;

на бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

на авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

на новопавлівському та запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка.

На південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них - Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

"Зберігається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - зазначили у Генштабі.