Події

20:41 18.09.2022

У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

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У військових шпиталях РФ відмовляються лікувати так званих "добровольців", поранених в Україні

Головне розвідувальне управління Міністерства оборони України повідомляє про випадки відмови у лікуванні бойовиків, поранених під час бойових дій проти Збройних сил України.

"Один з батальйонів так званого "Союзу добровольців Донбасу" зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в ростові-на-дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування", - повідомляється у телеграм-каналі ГУР у неділю.

У відомстві зазначають, що т.зв. "Союз добровольців Донбасу" було створено за програмою добровільної мобілізації окупантами у рамках проєкту "бойовий армійський резерв країни" (БАРС). "В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування", - наголошується у повідомленні.

Також відзначаються й інші випадки зростання числа конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність з боку командування.

"Назріває конфліктна ситуація між представниками зс рф та "мобілізованими з території "ЛДНР". Оскільки при відступі росіяни кидали "мобілізованих" на позиціях без жодної підтримки і допомоги. Через це втрати в підрозділах подекуди сягали 100% особового складу.", - повідомили у ГУР.

Серед особового складу окупаційного контингенту обговорюється інформація про втрати, які зазнали із РФ під час втечі. Зокрема, про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, зокрема танки "Т-72Б3М", "Т-80БВМ", "Т-80УЕ", "БМП-2", САУ та автомобілі. При цьому наголошується, що найбільша кількість техніки залишена в районі м. Балаклія Харківської області на території ремонтної бази.

 

 

 

Теги: #рф #війна #шпиталь #гур

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