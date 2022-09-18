Події

19:53 18.09.2022

У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

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У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

Унаслідок надзвичайних погодних умов у м. Буринь Сумської області є зруйновані будинки, а також домогосподарства, частина громади перебуває без електроенергії, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновано будинки та зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади залишилася без електроенергії", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, окрім цього із Департаментом цивільного захисту Сумської обласної військової адміністрації відпрацьовується питання евакуації місцевих мешканців.

Детальну інформацію буде опубліковано пізніше.

 

 

 

Теги: #негода #руйнування #сумська_область

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