У результаті негоди у Бурині зруйновано будинки, частина громади без електрики

Унаслідок надзвичайних погодних умов у м. Буринь Сумської області є зруйновані будинки, а також домогосподарства, частина громади перебуває без електроенергії, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сумщина, Буринь. Надзвичайні погодні умови! Зруйновано будинки та зірвані дахи. Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади залишилася без електроенергії", - написав Живицький у телеграм-каналі в неділю.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, окрім цього із Департаментом цивільного захисту Сумської обласної військової адміністрації відпрацьовується питання евакуації місцевих мешканців.

Детальну інформацію буде опубліковано пізніше.