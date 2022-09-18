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19:33 18.09.2022

"Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука відзначає зміну запитів ЗСУ щодо постачання із касок і форми до дронів і генераторів

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"Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука відзначає зміну запитів ЗСУ щодо постачання із касок і форми до дронів і генераторів

Українська промислова компанія "Інтерпайп" за підтримки Віктора Пінчука здійснює постачання Збройним силам України необхідного забезпечення, наголошуючи на зміні запитів із касок та форми до технічного обладнання – дронів, генераторів і сонячних батарей.

Як пояснює директор з комунікацій "Інтерпайпу" Людмила Новак, останнім часом вона все частіше чує від різних людей про втому: комусь здається, що все налагодилося і достатньо вже допомагати, а хтось справді вичерпав ресурси.

"Розмовляючи із військовими з підопічних бригад та нашими мобілізованими співробітниками, знаю, що необхідність (у забезпеченні – ІФ-У) є. Так, вони (запити) змінюються – на початку війни ми шукали броню, каски, форму, а зараз здебільшого техніку – від дронів і теплаків (тепловізорів тощо – ІФ-У) до генераторів і сонячних батарей. Наша допомога необхідна. Постійно", - констатує Новак.

При цьому вона уточнює, які запити щодня отримує група та Фонд від мобілізованих працівників (їх в Інтерпайпі 835) та як їм допомагає.

"У нас є два типи запитів – типові (форма, берці, каски тощо) та нетипові (особисті запити бійця). Процес роботи за нетиповими запитами у нас персоналізований. Дівчата, які щоденно підтримують зв'язок з нашими хлопцями, отримують запит, уточнюють технічні характеристики, спосіб доставки", - повідомляє директор з комунікацій "Інтерпайпу", додаючи, що після цього співробітники особисто шукають на ринках чи магазинах необхідну річ.

За інформацією компанії, протягом літа корпоративний штаб задовольнив низку потреб військових: понад 100 одиниць інструментів – від бензопил, лопат, сокир, гайковертів до спеціалізованих сумок саперів та інструментів для розмінування. 12 маскувальних сіток, 5 портативних газових пальників, понад 160 балончиків газу, 30 біноклів, 20 коліматорних прицілів, 12 активних навушників, 10 планшетів, понад 100 одиниць дрібної техніки: зарядні пристрої, кнопкові телефони, подовжувачі, пуско-зарядні пристрої, насоси тощо.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб і залізничної продукції. В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. осіб. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 3 млрд грн. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.

 

 

 

Теги: #зсу #інтерпайп #пінчук

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