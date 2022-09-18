Події

12:05 18.09.2022

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 230 військовослужбовців, 8 танків, 17 бронемашин і 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом минулої доби втратили в Україні близько 230 військовослужбовців, вісім танків, 17 бойових броньованих машин і три артилерійські системи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що окупанти за минулу добу також втратили сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, сім автомобілів (включаючи автоцистерни з ПММ) та одну одиницю спецтехніки.

Загалом же, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, окупанти втратили в Україні близько 54 480 військовослужбовців, 2 210 танків, 4 718 бойових броньованих машин, 1 309 артилерійських систем, 312 РСЗВ, 168 засобів ППО, 251 літак, 217 гвинтокрилів, 918 БПЛА ОТР, 238 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3 578 автомобілів (включаючи автоцистерни з ПММ), 122 одиниці спецтехніки.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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