Події

08:17 18.09.2022

У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

1 хв читати
У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 осіб, ще 18 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 18.09.2022
Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

07:17 18.09.2022
За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

07:09 18.09.2022
Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

Три людини загинули в результаті зіткнення двох невеликих літаків у США

22:05 17.09.2022
Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

20:11 17.09.2022
Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

Росіяни вдарили по приватному сектору в Краматорську, є поранені, повністю зруйновані 2 будинки, понад 30 пошкоджено

19:27 17.09.2022
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні 10 вересня

08:26 17.09.2022
Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

Ворог протягом ночі обстрілював Нікопольщину з "Градів" та артилерії, зруйновано інфраструктуру, люди не постраждали

08:14 17.09.2022
На Донеччині окупанти вбили двох цивільних осіб, ще 11 поранено

На Донеччині окупанти вбили двох цивільних осіб, ще 11 поранено

06:45 17.09.2022
Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

Ворог запустив п’ять "Іскандерів" по Дніпропетровщині у п'ятницю, загинуло двоє людей, троє постраждали

21:47 16.09.2022
Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

Окупанти у п'ятницю обстріляли дві ОТГ Сумщини, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Троє людей постраждали в результаті нічного обстрілу Нікополя

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

Правоохоронці ексгумували 59 тіл на місці масового поховання під Ізюмом, більшість із ознаками насильницької смерті

Звірства рашистів на окупованих територіях нагадують нацистські – Зеленський

ЗАЕС знову підключено до української енергосистеми основної зовнішньої ЛЕП

ОСТАННЄ

Окупанти вночі обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва

У Миколаєві завершився ремонт водопроводу, протягом дня відновиться централізоване водопостачання

ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

У Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон

На південному напрямку ЗС України відбили штурм противника, збито 2 БПЛА, знищено 62 окупанти, 5 одиниць бронетехніки та баржа

За добу харківські рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 501 вибухонебезпечний предмет

Силовики Киргизії та Таджикистану проводять переговори щодо повного відведення техніки та військовослужбовців від лінії кордону

Глава військового комітету НАТО заявляє, що Україна отримує дедалі більше сучасної зброї

Над Херсонщиною збитий другий за добу російський БПЛА оперативно-тактичного рівня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА