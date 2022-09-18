У результаті обстрілів Донецької області загинуло 5 людей, ще 18 – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 5 осіб, ще 18 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Бахмуті, 2 у Вугледарі та 1 у Георгіївці. Ще 18 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі в неділю вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.