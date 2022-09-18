Події

08:02 18.09.2022

ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

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ЗС України за добу відбили атаку на шести напрямках, ворог відводить підрозділи, що зазнали втрат і зміцнює позиції

ЗС України за минулу добу відбили атаку поблизу 6 населених пунктів, завдаючи авіаційні контрудари по силам противника. Підрозділи окупантів, які зазнали суттєвих втрат, відводяться для розформування, противник зміцнює фортифікаційні позиції поблизу Чонгара, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине", – йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

У зведенні наголошується, що за добу українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БПЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по понад двохстах об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції і райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати ворога наразі уточнюються.

Також наголошується, що на тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці. В районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил російської федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-та окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської федерації, а військову частину готують до розформування.

"Значних втрат зазнають окупанти при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. За наявною інформацією, до лікувальних закладів щоденно надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат", констатували українські військові.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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