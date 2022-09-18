За добу окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за добу завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів із РСЗВ в результаті чого постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів України, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу російські окупанти завдали 6 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

на сіверському напрямку – в районі Гути-Студенецької Чернігівської області;

на харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілеча, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп’янськ, Кам’янка;

на краматорському напрямку – Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Спірне та Веселе;

на бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка;

та запорізькому напрямках – Кам’янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір’я, Ольгівське, Темирівка Новосілка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодатівка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.