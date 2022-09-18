Події

07:17 18.09.2022

За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

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За добу окупанти обстріляли три громади Сумської області

За добу суботи, 17 вересня, російські окупанти обстріляли три громади Сумської області, без жертв, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У суботу ввечері Живицький у телеграм-каналі написав, що у Середино-Будській громаді з 13.20 росіяни стріляли з мінометів – 5 прильотів.

У Білопільській громаді о 15.20 був мінометний обстріл – 14 мін. В одному із сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних жителів, вибито скло у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

У Шалигінській громаді після 16.00 ворог здійснював обстріл із САУ – 15 прильотів. Внаслідок обстрілу у людей у сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.

"У всіх випадках – без людських жертв", – наголосив Живицький.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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