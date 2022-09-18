Події

06:56 18.09.2022

Над Херсонщиною збитий другий за добу російський БПЛА оперативно-тактичного рівня

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Над Херсонщиною збитий другий за добу російський БПЛА оперативно-тактичного рівня

ППО ЗСУ у суботу ввечері збила другий за добу російський БПЛА оперативно-тактичного рівня над Херсонською областю, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"17 вересня, близько 22:00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БПЛА оперативно-тактичного рівня", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше в суботу Братчук повідомляв про один збитий ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня над Херсонщиною.

 

 

 

Теги: #бпла #херсонська_область

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