П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

У селі Богатир Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно: п'ять вибухів у селищі Богатир у районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки й особового складу", - написав він у телеграм-каналі в суботу вдень.

"Зранку Радивонівка, тепер Богатир - уже вдруге за день у південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", - сказав Федоров.