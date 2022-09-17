Події

16:22 17.09.2022

П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

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П'ять вибухів пролунали в селі Запорізької області, куди окупанти передислокували частину техніки й особового складу

У селі Богатир Запорізької області в суботу вдень пролунало п'ять вибухів, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно: п'ять вибухів у селищі Богатир у районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки й особового складу", - написав він у телеграм-каналі в суботу вдень.

"Зранку Радивонівка, тепер Богатир - уже вдруге за день у південно-західному напрямку військових баз рашистів. Тож збираємо інформацію про втрати ворога", - сказав Федоров.

Теги: #вибухи #запорізька

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