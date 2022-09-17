Події

16:06 17.09.2022

Окупанти обстріляли Костянтинівку, поранено п'ятьох людей, серед них дитина

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П'ятеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області в суботу, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"П'ятеро поранених - наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених одна дитина", - написав він у фейсбуці.

"Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту. Всі цивільні мають залишити область - особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся вчасно!" - підсумував голова обладміністрації.

Теги: #обстріл #костянтинівка

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