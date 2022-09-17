Чергові 30 тисяч тонн української пшениці вирушили з порту Чорноморська "зерновим коридором"

Чергове судно з продовольством вийшло в суботу з портів Великої Одеси в рамках "зернової ініціативи", повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

"Балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, під прапором Панами, з 30 тисячами тонн пшениці вирушив уранці з порту Чорноморська до порту в Джибуті, через який надходять гуманітарні вантажі до африканських регіонів", - повідомляється на сторінці ОВА в соцмережі "Фейсбук".

"Це зерно буде розповсюджено в Ефіопії - країні, яка зазнає продовольчої небезпеки після чотирьох років посухи. Частина населення Ефіопії, згідно з висновками ООН, наразі перебуває на межі продовольчої катастрофи. В рамках Програми ООН буде додатково закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в країни, що потерпають від нестачі продовольства", – наводяться в повідомленні слова міністра інфраструктури Олександра Кубракова.