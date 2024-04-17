Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.

Створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн т вантажів, зокрема 26 млн т зерна, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков на Форумі партнерства США-Україна 2024 у середу.

За його словами, у січні-березні 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн тонн вантажів, зокрема 4 млн тонн на експорт. Це на 16% менше вантажів, ніж у січні-березні 2023 року.

"Не дивлячись на всі виклики, ми відчуваємо підтримку Уряду США та американського приватного сектору", - заявив Кубраков, нагадавши, що Експортно-імпортний банк США попередньо схвалив виділення кредиту $156,6 млн на закупівлю 40 дизель-локомотивів для "Укрзалізниці".

Віцепрем'єр наголосив, що це - саме той тип партнерства, до якого ми прагнемо з вами, американським бізнесом.

"Ми хочемо працювати пліч-о-пліч, щоб забезпечити економічну стійкість України. Працюємо над тим, щоб український експорт потрапляв на глобальні ринки, а Україна не просто зберігала, а й створювала нові робочі місця. Усе це є ключовими компонентами нашої економічної стійкості в умовах російської військової агресії, що наростає", - сказав Кубраков.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн.

Також повідомлялося, що в січні-березні порти Дунайського кластера обробили близько 6,7 млн т вантажів (1,7 млн т у січні, 2,2 млн т у лютому і 2,8 млн т у березні).