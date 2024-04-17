Економіка

20:55 17.04.2024

Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.

2 хв читати
Україна експортувала українським морським коридором 40 млн т вантажів, скоротивши їх обробку в Дунайських портах на 16% у 1 кв.

Створений Військово-морськими силами морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн т вантажів, зокрема 26 млн т зерна, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков на Форумі партнерства США-Україна 2024 у середу.

За його словами, у січні-березні 2024 року порти Дунайського кластеру обробили понад 5,6 млн тонн вантажів, зокрема 4 млн тонн на експорт. Це на 16% менше вантажів, ніж у січні-березні 2023 року.

"Не дивлячись на всі виклики, ми відчуваємо підтримку Уряду США та американського приватного сектору", - заявив Кубраков, нагадавши, що Експортно-імпортний банк США попередньо схвалив виділення кредиту $156,6 млн на закупівлю 40 дизель-локомотивів для "Укрзалізниці".

Віцепрем'єр наголосив, що це - саме той тип партнерства, до якого ми прагнемо з вами, американським бізнесом.

"Ми хочемо працювати пліч-о-пліч, щоб забезпечити економічну стійкість України. Працюємо над тим, щоб український експорт потрапляв на глобальні ринки, а Україна не просто зберігала, а й створювала нові робочі місця. Усе це є ключовими компонентами нашої економічної стійкості в умовах російської військової агресії, що наростає", - сказав Кубраков.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн.

Також повідомлялося, що в січні-березні порти Дунайського кластера обробили близько 6,7 млн т вантажів (1,7 млн т у січні, 2,2 млн т у лютому і 2,8 млн т у березні).

 

 

 

Теги: #море #експорт #коридор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 11.04.2024
Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

13:40 09.04.2024
Україні доведеться обмежити сільське господарство для вступу до ЄС - ЗМІ

Україні доведеться обмежити сільське господарство для вступу до ЄС - ЗМІ

13:58 06.04.2024
Українські захисники збили два російські розвідувальні БПЛА над Чорним морем

Українські захисники збили два російські розвідувальні БПЛА над Чорним морем

10:22 06.04.2024
Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

20:35 01.04.2024
Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

07:06 30.03.2024
Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

Італія перехопила російські літаки над Балтійським морем

13:31 19.03.2024
ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

16:18 08.03.2024
Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

11:59 06.03.2024
Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі - британська розвідка

Україна продовжує обмежувати свободу маневру російського флоту в Чорному морі - британська розвідка

13:46 02.03.2024
Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

Швеція відкрила експортні кредитні гарантії для України на SEK333 млн і відкриє торговий офіс у Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

"Енергоатом" і Westinghouse розпочали проєкт будівництва ХАЕС-5,6 за технологією АР1000

JKX Oil&Gas відмовилася від продажу активів в Угорщині й має намір стати енергокомпанією середньої величини в ЦСЄ

"Укренерго" просить споживачів обмежити енергоспоживання в період з 19:00 до 22:00

ОСТАННЄ

Шмигаль обговорив з президентом Світового банку ситуацію в енергетичному секторі України

"Кернел" повідомив про значне погіршення діяльності через ракетні атаки РФ

Енергосистема України втратила 8 ГВт потужності через нещодавні російські обстріли - прем'єр

"Луцьк Фудз" у 2023р. наростив чистий прибуток на 8,5% до 46 млн грн

Асоціації виробників будматеріалів працюють над відповідністю своєї продукції для оборони стандартам НАТО - президент ВСВБ

Нафта знижується на даних про запаси у США, Brent біля $89,3 за барель

Занадто м'яка фіскальна політика США загрожує економіці країни та світу - МВФ

Збори акціонерів "Центренерго" планують ухвалити рішення про продаж їм е/е та закупівлю газу і вугілля протягом року

Мінагрополітики прогнозує у 2024р. скорочення виробництва зернових до 52,4 млн тонн, збереження врожаю олійних - 21,7 млн тонн

НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА